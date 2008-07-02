Нужны статьи (только Москва)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок302 просмотра

Нужны статьи на тематику (только Москва):

Фитнес аксессуары

Гантели, грифы,железо

Вибромассажеры

Велотренажеры

Универсальные тренажеры

Силовые тренажеры

Эллиптические тренажеры

Гребные тренажеры

Беговые дорожки

Степперы

Товары для бокса

Бильярдные столы

Спортивное питание

Инвepcиoнныe столы, ботинки

Теннисные столы

Кемпинговая мебель

Массажные столы

Массажные кресла

Требования к кандитатам:

Опыт написания статей.

Копирайтинг.

Рерайтинг.

Портфолио.

Только Москва.

Возможна постоянная подработка по договоренности.

Пишите свои телефоны.

Написание статей
17 лет назад
rednick
Гость 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Письма к спонсорам

    $50

    Для меня нужно написать грамотное и профессиональное письмо, которое бы я отправляла спонсорам нашего проекта. Письмо на одну страницу А4. Всю информацию я предоставлю. Спасибо.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи, Обзоры, Новости для сайта о работе.

    Требуються статьи, обзоры, новости для сайта о работе. Возможен рерайтинг или публикация актуальной информации, без потери актуальности. Желательны уникальные статьи. Возможно долговременное сотрудничество на постоянной основе. Буду ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи без рерайтинга

    $50

    Нужно написать статьи по темам, Цена вопроса: 150 руб./за тыс. знаков.: Тема: защита потребителей в медицине в Санкт-Петербурге. Задача: на конкретных примерах, подтвержденных отчетами или пресс-релизами организаций (агентство ОБС не подходит) ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужны статьи по тематике медицина (ЛОР)

    $500

    Здравствуйте! Ищу человека с опытом для написания статей по тематике медицина, конкретнее - ЛОР заболевания. Нужно будет написать все статьи для каталога, предварительно разработав его структуру. Интересует цена за опт, ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется копирайт/рерайт (мобильные телефоны)

    Нужен копирайтер/рерайтер для написания статей на телефонную тему. Сейчас требуется написать 10 статей. Скорей всего для этого будут выбраны разные люди. В зависимости от качества выполненной работы с некоторыми из них продолжим сотрудничество. К ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Написание статьи

    Нужно написать статью достаточно большого объема, на очень специфическую тематику. первая часть статьи - небольшое вводное слово о компании гдето на 1000-2000 символов остальное - текст - о связном строительстве, строительство ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Текст на главную страницу сайта

    $10

    Нужен копирайтер на одноразовую работу. Необходимо написать текст на главную страницу сайта тематики "Поисковое продвижение, СЕО, раскрутка сайтов". Количество знаков: 1800-2500 знаков Оплата за полный текст: 10 долларов (в районе ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Копирайтинг

    $10

    Необходимо написать 3-5 статей! (для морды/услуги/о компании/новости/) Будут предоставлены ключевые слова и смысловая нагрузка! Работы тут максимум а 2 часа! Так что текты будут проверятся на копипаст! Предпочтение отдам девушке!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад