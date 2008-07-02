Для меня нужно написать грамотное и профессиональное письмо, которое бы я отправляла спонсорам нашего проекта. Письмо на одну страницу А4. Всю информацию я предоставлю. Спасибо.
Нужны статьи (только Москва)
Нужны статьи на тематику (только Москва):
Фитнес аксессуары
Гантели, грифы,железо
Вибромассажеры
Велотренажеры
Универсальные тренажеры
Силовые тренажеры
Эллиптические тренажеры
Гребные тренажеры
Беговые дорожки
Степперы
Товары для бокса
Бильярдные столы
Спортивное питание
Инвepcиoнныe столы, ботинки
Теннисные столы
Кемпинговая мебель
Массажные столы
Массажные кресла
Требования к кандитатам:
Опыт написания статей.
Копирайтинг.
Рерайтинг.
Портфолио.
Только Москва.
Возможна постоянная подработка по договоренности.
Пишите свои телефоны.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Требуються статьи, обзоры, новости для сайта о работе. Возможен рерайтинг или публикация актуальной информации, без потери актуальности. Желательны уникальные статьи. Возможно долговременное сотрудничество на постоянной основе. Буду ...Закрыт17 лет назад
- $50
Нужно написать статьи по темам, Цена вопроса: 150 руб./за тыс. знаков.: Тема: защита потребителей в медицине в Санкт-Петербурге. Задача: на конкретных примерах, подтвержденных отчетами или пресс-релизами организаций (агентство ОБС не подходит) ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $500
Здравствуйте! Ищу человека с опытом для написания статей по тематике медицина, конкретнее - ЛОР заболевания. Нужно будет написать все статьи для каталога, предварительно разработав его структуру. Интересует цена за опт, ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен копирайтер/рерайтер для написания статей на телефонную тему. Сейчас требуется написать 10 статей. Скорей всего для этого будут выбраны разные люди. В зависимости от качества выполненной работы с некоторыми из них продолжим сотрудничество. К ...Завершен17 лет назад
Нужно написать статью достаточно большого объема, на очень специфическую тематику. первая часть статьи - небольшое вводное слово о компании гдето на 1000-2000 символов остальное - текст - о связном строительстве, строительство ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Нужен копирайтер на одноразовую работу. Необходимо написать текст на главную страницу сайта тематики "Поисковое продвижение, СЕО, раскрутка сайтов". Количество знаков: 1800-2500 знаков Оплата за полный текст: 10 долларов (в районе ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен рерайт английского текста.Срочно!Завершен17 лет назад
- $10
Необходимо написать 3-5 статей! (для морды/услуги/о компании/новости/) Будут предоставлены ключевые слова и смысловая нагрузка! Работы тут максимум а 2 часа! Так что текты будут проверятся на копипаст! Предпочтение отдам девушке!Завершен17 лет назад
Требуется рерайт статей на различные тематики. Оплата 1$ за 1000 зн.Завершен17 лет назад