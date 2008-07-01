Нужно написать статьи по темам, Цена вопроса: 150 руб./за тыс. знаков.: Тема: защита потребителей в медицине в Санкт-Петербурге. Задача: на конкретных примерах, подтвержденных отчетами или пресс-релизами организаций (агентство ОБС не подходит) ...
Письма к спонсорам
Для меня нужно написать грамотное и профессиональное письмо, которое бы я отправляла спонсорам нашего проекта.
Письмо на одну страницу А4.
Всю информацию я предоставлю.
Спасибо.
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