Рерайт для контент-проектов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок589 просмотров

Для контент-проектов различной тематики требуется 1-2 рерайтера.

Работа несложная, жестких требований не будет, главное выполнять некоторые условия.

Оплата 0,4-0,8 у.е в зависимости от требований и тематики.

Главное требование - стабильность. Если вы можете делать всего 5 статей в день - вы должны их делать стабильно, а не брать работу и пропадать.

Своевременную оплату гарантирую.

Супер профи и студии с большими запросами - не беспокоить.

Также готов покупать партии текста по некотором узконишевым тематикам, касающихся здоровья, интерьера, строительства.

17 лет назад
Sizam
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

RedHole_Studio
Леонид 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$200
Заказывал рерайт на узкую тему. Цена исполнителя на 100% соответствует качеству, вернее качество выше, чем цена. Больше всего понравилась скорость работы и реагирование на связь. Ребята готовы работать много и хорошо.
Спасибо, сотрудничество было простым и продуктивным
advanturistka
Дарья 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
Был заказ на рерайт. Девушка выполнила хорошо, все требования были удовлетворены, уникальность - присутствует. Понравилась в общении, а особенно то, что готова не только работать, но и прислушиваться, учиться и развиваться. Рекомендую

Заявки фрилансеров

RedHole_Studio
Леонид 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
advanturistka
Дарья 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад

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