Рерайт для контент-проектов

Для контент-проектов различной тематики требуется 1-2 рерайтера.

Работа несложная, жестких требований не будет, главное выполнять некоторые условия.

Оплата 0,4-0,8 у.е в зависимости от требований и тематики.

Главное требование - стабильность. Если вы можете делать всего 5 статей в день - вы должны их делать стабильно, а не брать работу и пропадать.

Своевременную оплату гарантирую.

Супер профи и студии с большими запросами - не беспокоить.

Также готов покупать партии текста по некотором узконишевым тематикам, касающихся здоровья, интерьера, строительства.