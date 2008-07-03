Описание товаров + статьи. Необходим профессионал.

Необходимо написать качественное и красивое описание товаров и категорий и подкатегорий товаров для интернет магазина rusneon.ru

Пример: http://rusneon.ru/catalog/454/612

Товаров ~40 (описать маняще, креативно и технично информативно)

Категорий товаров ~15 (описать завораживающе и волшебно)

+ порядка 30 тематических статей и обзоров.

Также нужно профессионально и красиво наполнить текстом разделы на сайте оптимизировав их под поисковики:

- О компании

- Услуги

- Новости

- Форум

Все тексты должны быть оптимизированы для поисковых машин.

Оплата поэтапная. По факту выполнения этапов. Работы очень много и это постоянно.

Предложения со сроками и ценами направлять на [email protected]

Желательно, чтобы тот кто возьмется за это, смог бы подьехать в московский офис для ознакомления с тем, о чём будет писать. Так как даже это: http://rusneon.ru/forum/forum2/topic7/messages/ до конца не передаёт о чем идет речь. Другими словами москвичи в приоритете, так как лучше 1 раз вживую услышаться и увидеться, чем 100 раз переписываться через аську, майл или веблансер... тем более, что на это времени собственно и нет.

С удовольствием помогу с информацией, которая потребуется в написании статей - после утверждения темы можете задать мне любые вопросы по вашей теме, я отвечу максимально возможно быстро.

Предложения типа: давайте я попробую, а Вы мне за это заплатите, не принимаются. Прошел тест - получил проэкт. Тест находится в приложении. Всё очень просто.

И что это я там читаю за сообщения:

"Предложенный Вами тест - это объемная и совсем не тестовая работа."

Во первых, я решаю, что будет тестовой работой, а что будет не тестовой.

А во вторых, в конце концов, я предлагаю очень хорошые деньги, за очень хорошую работу. За работу в дальнейшем постоянную, а вам тут лень голову включить, да у яндекса на эту тему поспрашивать.

"Да и написать нормальное интервью за час-другой нереально"

А кто говорил тут про час два? Пишите день-два, если с креативом туго... ведь мне ширпотреб по 10 долларов за статью не нужен.