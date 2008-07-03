Нужны статьи на тематику (только Москва): Фитнес аксессуары Гантели, грифы,железо Вибромассажеры Велотренажеры Универсальные тренажеры Силовые тренажеры Эллиптические тренажеры ...
Описание товаров + статьи. Необходим профессионал.
Необходимо написать качественное и красивое описание товаров и категорий и подкатегорий товаров для интернет магазина rusneon.ru
Пример: http://rusneon.ru/catalog/454/612
Товаров ~40 (описать маняще, креативно и технично информативно)
Категорий товаров ~15 (описать завораживающе и волшебно)
+ порядка 30 тематических статей и обзоров.
Также нужно профессионально и красиво наполнить текстом разделы на сайте оптимизировав их под поисковики:
- О компании
- Услуги
- Новости
- Форум
Все тексты должны быть оптимизированы для поисковых машин.
Оплата поэтапная. По факту выполнения этапов. Работы очень много и это постоянно.
Предложения со сроками и ценами направлять на [email protected]
Желательно, чтобы тот кто возьмется за это, смог бы подьехать в московский офис для ознакомления с тем, о чём будет писать. Так как даже это: http://rusneon.ru/forum/forum2/topic7/messages/ до конца не передаёт о чем идет речь. Другими словами москвичи в приоритете, так как лучше 1 раз вживую услышаться и увидеться, чем 100 раз переписываться через аську, майл или веблансер... тем более, что на это времени собственно и нет.
С удовольствием помогу с информацией, которая потребуется в написании статей - после утверждения темы можете задать мне любые вопросы по вашей теме, я отвечу максимально возможно быстро.
Предложения типа: давайте я попробую, а Вы мне за это заплатите, не принимаются. Прошел тест - получил проэкт. Тест находится в приложении. Всё очень просто.
И что это я там читаю за сообщения:
"Предложенный Вами тест - это объемная и совсем не тестовая работа."
Во первых, я решаю, что будет тестовой работой, а что будет не тестовой.
А во вторых, в конце концов, я предлагаю очень хорошые деньги, за очень хорошую работу. За работу в дальнейшем постоянную, а вам тут лень голову включить, да у яндекса на эту тему поспрашивать.
"Да и написать нормальное интервью за час-другой нереально"
А кто говорил тут про час два? Пишите день-два, если с креативом туго... ведь мне ширпотреб по 10 долларов за статью не нужен.
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