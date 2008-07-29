Нужны строительные статьи

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка409 просмотров

Добрый день.

Нужны статьи. Уникальные. При копи-пасте стиле разрываем сотрудничество без предупреждения.

Тематика: остекление (окна, лоджии, балконы), монтаж окон, ПВХ окна, алюминий

Ищутся 2 автора по 10 статей каждый. Каждая статья - 5$. Оплата - постатейно, без предоплаты.

Объем оговаривается индивидуально и может несколько варьироваться в рамках разумного.

С уважением...

17 лет назад
rawww
. 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранные исполнители

Nadi
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
sasha2007
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
$100
Работать с Натальей понравилось. Очень оперативно выполняет работу, статьи приличного уровня. Как результат - уложились в срок. Если нужен будет дополнительный материал - буду обращаться повторно.
Прекрасный заказчик. Четко ставит задачи, своевременно оплачивает работу, всегда на связи. Приятно работать с таким человеком. Очень надеюсь на долговременное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Nadi
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
sasha2007
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад

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