Нужны статьи на тематику (только Москва): Фитнес аксессуары Гантели, грифы,железо Вибромассажеры Велотренажеры Универсальные тренажеры Силовые тренажеры Эллиптические тренажеры ...
Нужны строительные статьи
Добрый день.
Нужны статьи. Уникальные. При копи-пасте стиле разрываем сотрудничество без предупреждения.
Тематика: остекление (окна, лоджии, балконы), монтаж окон, ПВХ окна, алюминий
Ищутся 2 автора по 10 статей каждый. Каждая статья - 5$. Оплата - постатейно, без предоплаты.
Объем оговаривается индивидуально и может несколько варьироваться в рамках разумного.
С уважением...
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