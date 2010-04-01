Необходимо сделать рерайт 5 небольших статей

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Завершен14 заявок261 просмотр

Необходимо сделать рерайт 5 небольших статей, оптимизировав их под конкретные запросы. 1 запрос на 1 статью.

15 лет назад
hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$7
2 дня
Остался полностью доволен выполненным рерайтом статей - профессионально и качественно! Буду и дальше сотрудничать!
Остались только позитивные впечатления от сотрудничества! Вежливое общение, четкое ТЗ, оперативная проверка и оплата. Интересная тематика заданий. Спасибо Вам за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад