Нужен рерайтинг статей на сайте

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Завершен16 заявок291 просмотр

Нужно сделать уникальными все статьи на сайте http://itprm.ru/

Сроки до 4 апреля

15 лет назад
Spyashiy
Глеб 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

helendov
47 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$100
4 дня
Елена справилась с проектом великолепно! Все статьи были написаны грамотным литературным языком, когда обыгрывались ключевые фразы, речевые обороты были подобраны настолько удачно, что статьи имеют целостный вид с полным смысловым соответствием заданной тематике. Елена, в вопросе ит-аутсорсинга разобралась достаточно глубоко, успешно освоила тематику, что позволило выполнить проект с минимальным количеством правок, которые в свою очередь вносились сразу, без каких либо задержек. Работой доволен на 100%, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Cпасибо большое!
Спасибо Глебу за сотрудничество, дельные замечания и мгновенную оплату. С удовольствием углубилась в тему IT-аутсорсинга. Сайт замечательный у Вас, дай Бог успехов в его продвижении.

Заявки фрилансеров

helendov
47 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад

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