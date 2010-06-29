Нужен рерайтинг статей на сайте

Елена справилась с проектом великолепно! Все статьи были написаны грамотным литературным языком, когда обыгрывались ключевые фразы, речевые обороты были подобраны настолько удачно, что статьи имеют целостный вид с полным смысловым соответствием заданной тематике. Елена, в вопросе ит-аутсорсинга разобралась достаточно глубоко, успешно освоила тематику, что позволило выполнить проект с минимальным количеством правок, которые в свою очередь вносились сразу, без каких либо задержек. Работой доволен на 100%, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Cпасибо большое!