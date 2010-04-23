Рерайт статей

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок775 просмотров

Есть 4 статьи, нужно сделать для них по 20 рерайтов с сохранением набора и количества ключевиков.

Рерайты делаем программкой (например Article Clone Easy ) рабочий проект-файлик прикладываем к сгенеренным статьям.

С предложениями в личку...Просьба писать только тем, кто знаком с подобными программами(например Article Clone Easy ).

15 лет назад
sertulik
Серафим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

denakademik
Денис 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Очень быстро и качественно сделал работу!!! Даже была приятно удивлен результатом:) Всем кому нужен качественный рерайт советую обратиться именно к Денису.

Заявки фрилансеров

denakademik
Денис 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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