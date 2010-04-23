Рерайт статей

Есть 4 статьи, нужно сделать для них по 20 рерайтов с сохранением набора и количества ключевиков.

Рерайты делаем программкой (например Article Clone Easy ) рабочий проект-файлик прикладываем к сгенеренным статьям.

С предложениями в личку...Просьба писать только тем, кто знаком с подобными программами(например Article Clone Easy ).