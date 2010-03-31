Написание отзывов

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Завершен4 заявки213 просмотров

Доброе утро!

Необходимо написание отзывов о производителе пластиковых окон количеством 100 штук.

Объем каждого различен, стиль вольный.

Стоимость - 100 рублей за 1000 знаков. Возможен рерайт, если найдете исходники.

http://prof-texts.at.ua/index/kontakty/0-17

15 лет назад
volepik
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Приятно было сотрудничать. Работа сделана в кратчайшие сроки без потери качества. Оригинальный и яркий стиль изложения особенно удивил. Только +.
Спасибо Вадиму за интересно задание, достойную и своевременную оплату. Желаю себе побольше таких заказчиков!:-) А Вам, Вадим, удачи! Спасибо!

Заявки фрилансеров

danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад