Приватный проект для Елены Довгаль

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок240 просмотров

Написание статей на женскую тематику.

Написание статей
15 лет назад
reznikpavel
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

helendov
47 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$120
30 дней
Елена ответственный исполнитель, с работой справилась в четко намеченные сроки. Спасибо работаем дальше. Рекомендую!
Спасибо Павлу за доверие и терпение. Оплата быстрая, ТЗ составлены очень четко. Приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

helendov
47 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад

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