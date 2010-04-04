Требуется журналист способный написать и разместить (список предоставляется) в интернете пресс релиз о запуске интересного портала. Портфолио как плюс. Прошу указать цены и сроки в которые вы могли бы сделать. ...
Приватный проект для Елены Довгаль
Написание статей на женскую тематику.
Выбранный исполнитель
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