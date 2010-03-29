Откорректировать и отрерайтить тексты

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Закрыт17 заявок467 просмотров

Нужна стилистическая, пунктуационная и орфографическая корректировка нескольких текстов. Текст уже написан, нужна шлифовка и подгон под поисковики.

Обязательные требования:

Общение через скайп, для уточнения некоторых деталей в текстах.

!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

15 лет назад
vint_age
54 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров