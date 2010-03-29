Отзывы на ЯМ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок257 просмотров

Нужно поднять рейтинг магазина на ЯМ.

Написание отзывов для магазина на сайте янд*кс- мар*ет.

15 лет назад
lazy
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров