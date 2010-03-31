Требуется шаблон для генератора статей liex.ru, статья должна быть на тему "шины б\у" объем 3500-4000 знаков. Всего нужно 5 разных шаблонов. Ключевики скину в личку. Оплата только через Я.Деньги. Жду предложений только от ...
Переработка тематического контента
Тематики:
1. Бассейны:
- Сборные бассейны
- Теплоизолирующие покрытия
- Фильтровальное оборудование
- Водонагревательные установки
- Закладные элементы для бассейнов
- Оборудование для бассейнов с системой перелива
- Подводные светильники
- Лестницы для бассейна
- Оборудование для очистки бассейна
- Блоки массажного оборудования
- Системы дезинфекции воды
2. Мебель
- шкафы-купе, столы, комоды, прихожие, кухни, рабочие места персонала, компьютерная мебель
- раскрой ДСП, фрезеровка и оклейка кромкой ПВХ, меламин.
- изготовление дверей для шкафов-купе
3. Паркет и различные напольные покрытия
- паркетная доска
- пробка пол
- ламинат
4. Светильники (различные системы освещения)
5. Деревянные дома
6. Салоны автомобилей (ремонт, перетяжка)
7. Косметика для женщин (уход за кожей лица, тела и т.д.)
- лечебная (различные крема, бальзамы)
- декоративная
+ Интересны люди имеющие опыт работы и разбирающиеся в данной тематике (обязательно примеры, если есть)!
+ Обязательно присылайте кусочки текстов примеров (рерайта) или авторских статей желательно по тем тематикам, в которых вы считаете себя наиболее сильными!
+ Если у вас нет опыта, но есть огромное желание и потенциал (обязательно укажите в предложении - новичок)!
Сроки: все зависит от ваших умений!
Качество: уникальность, читабельность для людей, соответствие тематике!
Оплата:
- рерайт от 0,5 у.е. до 1 у.е. за 1000 символов (требование только одно: уникальность текста для Yandex, Google)
- авторские статьи от 3,5 у.е. за 1000 символов (опыт по тематике минимум 5 лет, обязательно примеры статей)
* Предложения игнорирующие наши требования, будут соответственно игнорироваться нами!
* В заголовке предложения обязательно укажите (рерайт или авторская статья)!
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Заявки фрилансеров
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