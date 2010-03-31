Переработка тематического контента

Тематики:

1. Бассейны:

- Сборные бассейны

- Теплоизолирующие покрытия

- Фильтровальное оборудование

- Водонагревательные установки

- Закладные элементы для бассейнов

- Оборудование для бассейнов с системой перелива

- Подводные светильники

- Лестницы для бассейна

- Оборудование для очистки бассейна

- Блоки массажного оборудования

- Системы дезинфекции воды

2. Мебель

- шкафы-купе, столы, комоды, прихожие, кухни, рабочие места персонала, компьютерная мебель

- раскрой ДСП, фрезеровка и оклейка кромкой ПВХ, меламин.

- изготовление дверей для шкафов-купе

3. Паркет и различные напольные покрытия

- паркетная доска

- пробка пол

- ламинат

4. Светильники (различные системы освещения)

5. Деревянные дома

6. Салоны автомобилей (ремонт, перетяжка)

7. Косметика для женщин (уход за кожей лица, тела и т.д.)

- лечебная (различные крема, бальзамы)

- декоративная

+ Интересны люди имеющие опыт работы и разбирающиеся в данной тематике (обязательно примеры, если есть)!

+ Обязательно присылайте кусочки текстов примеров (рерайта) или авторских статей желательно по тем тематикам, в которых вы считаете себя наиболее сильными!

+ Если у вас нет опыта, но есть огромное желание и потенциал (обязательно укажите в предложении - новичок)!

Сроки: все зависит от ваших умений!

Качество: уникальность, читабельность для людей, соответствие тематике!

Оплата:

- рерайт от 0,5 у.е. до 1 у.е. за 1000 символов (требование только одно: уникальность текста для Yandex, Google)

- авторские статьи от 3,5 у.е. за 1000 символов (опыт по тематике минимум 5 лет, обязательно примеры статей)

* Предложения игнорирующие наши требования, будут соответственно игнорироваться нами!

* В заголовке предложения обязательно укажите (рерайт или авторская статья)!