Написание и размещение(!!!) статей по заданным темам для профильных сайтов. Сайты свои. Мы имеем несколько направлений: 1. Алкогольно-подарочно-сувенирное 2. Новогодние подарки 3. Чешское стекло, хрусталь, бокалы, вазы ...
Шаблон для генератора статей
Требуется шаблон для генератора статей liex.ru, статья должна быть на тему "шины б\у" объем 3500-4000 знаков. Всего нужно 5 разных шаблонов. Ключевики скину в личку. Оплата только через Я.Деньги.
Жду предложений только от серьезных, разбирающихся в вопросе людей. Очень ценю свое время, поэтому в переписку с дилетантами не вступаю, предложения типа: "готов работать, пишите в асю" удаляю не читая.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Копирайтинг38 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Необходимо отрерайтить 18 тыс. знаков пооперативнее. Предпочтительно, я бы отдал проект двум людям. Тематика - проведение праздников и т.д. Стоимость - 35 руб за 1000 знаков. По срокам ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $150
Требуется фрилансер для написания статей и обзоров. Тематика - сотовые телефоны, GPS навигаторы, цифровое фото и другая портативная техника. Планируется долгосрочное сотрудничество, так как ежемесячно пополняется модельный ряд. Просим ответить на следующие ...Завершен15 лет назад
Доброго времени суток. Требуется человек для описания программ. Объем 2К - статья. Принцип работы следующий: Я говорю вам название "продукта", вы мне его описываете в двух тысячах символов (примерно). Будет ли это рерайт, ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Здравствуйте. Нужно наполнить сайт IT тематики, и затем в течение нескольких месяцев писать 3 статьи в неделю. Ищу только профессионалов. Оцениваю строго и досконально – новички проходите мимо. Стоимость ...Завершен15 лет назад
Все предложения пишите только сюда, сроки и стоимость за 1.000 знаков. Тематика разнообразная.Копирайтинг55 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Ищу человека, хорошо разбирающегося в Asterisk PBS или QueueMetrics помочь написать ТЗ для несложного скрипта. Суть задачи: у Asterisk есть лог, куда пишутся события, они экспортируются в таблицу mysql. С Asterisk работает ...Копирайтингнет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать качественный рерайт Инкотермс 2000 (описания к положениям).Завершен15 лет назад
Прошу отписываться только тех кто в теме и умеет играть, знает термины и правила (я опытный игрок). Пишите цену за 1000 символов. Рерайтинг должен быть полный, с упором на ключевое слово, тексты должны быть ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется дешевый копирайт и рерайт. Нужно будет писать тексты для внутренних страниц сайта без ключевых слов, просто по тематике. Объемы большие (~от 20000 симв и выше) Пишите стоимость в ЛС, тематика в ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт15 лет назад