Шаблон для генератора статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки354 просмотра

Требуется шаблон для генератора статей liex.ru, статья должна быть на тему "шины б\у" объем 3500-4000 знаков. Всего нужно 5 разных шаблонов. Ключевики скину в личку. Оплата только через Я.Деньги.

Жду предложений только от серьезных, разбирающихся в вопросе людей. Очень ценю свое время, поэтому в переписку с дилетантами не вступаю, предложения типа: "готов работать, пишите в асю" удаляю не читая.

15 лет назад
dimas212
Дмитрий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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