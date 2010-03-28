Требуется шаблон для генератора статей liex.ru, статья должна быть на тему "шины б\у" объем 3500-4000 знаков. Всего нужно 5 разных шаблонов. Ключевики скину в личку. Оплата только через Я.Деньги.

Жду предложений только от серьезных, разбирающихся в вопросе людей. Очень ценю свое время, поэтому в переписку с дилетантами не вступаю, предложения типа: "готов работать, пишите в асю" удаляю не читая.