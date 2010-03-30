Статья для размещения на сайтах.

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Завершен15 заявок302 просмотра

Статья для размещения на сайтах объем 2500знаков.

15 лет назад
lord212177
Александр 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов

Выбранные исполнители

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
$8
1 день
Спасибо, Юля! Работа оперативно выполнена. На высоком уровне. Благодарю.
Приятный и надежный заказчик. Работать с Александром одно удовольствие. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за приятное сотрудничество.
Freeya
37 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
15 лет назад
$7
1 день
Елена добросовесный исполнитель. Работа сделана в оговоренный срок, с наилучшим качеством. Спасибо!
Александр - отличный заказчик: четко пояснил суть заказа, оплата и сроки были четко оговорены до начала выполнения, по окончании - сразу же оплатил работу в полном объеме. Рекомендую и сама надеюсь еще сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
Freeya
37 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
15 лет назад

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