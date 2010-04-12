Нейминг (приватный проект для NataliaFilia)

Очень понравилось работать с Павлом. Павел - чрезвычайно ответственный заказчик, очень вежливый человек и очень уважительно относится к фрилансерам. Мне было очень приятно работать с Павлом. Благодарю за такой интересный проект. Спасибо, Вам Павел! Буду рада сотрудничеству.