Нейминг (приватный проект для NataliaFilia)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка122 просмотра

Нейминг для 3-х фирм.

15 лет назад
itseedbed
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
21 час назад

Выбранный исполнитель

NataliaFilia
Наталия 
42 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$100
10 дней
Наталия,по нашему заказу сделала нейминг для трёх фирм.Результатом очень довольны.Рекомендуем всем обращаться к Наталии.
Очень понравилось работать с Павлом. Павел - чрезвычайно ответственный заказчик, очень вежливый человек и очень уважительно относится к фрилансерам. Мне было очень приятно работать с Павлом. Благодарю за такой интересный проект. Спасибо, Вам Павел! Буду рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

NataliaFilia
Наталия 
42 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Шаблон для генератора статей

    $50

    Требуется шаблон для генератора статей liex.ru, статья должна быть на тему "шины б\у" объем 3500-4000 знаков. Всего нужно 5 разных шаблонов. Ключевики скину в личку. Оплата только через Я.Деньги. Жду предложений только от ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статьи, срочно!

    Здравствуйте! Нужно срочно 10 статей - рерайт. Исходники есть. Оплата маленькая, но работа постоянная.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Приватно Довгаль Елены

    $60

    Необходимо написать статьи по следующим тематикам: - медицинская тематика - автомобильная тематика - свадебное торжество

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайтинг на праздничную тематику

    Добрый день! Необходимо отрерайтить 18 тыс. знаков пооперативнее. Предпочтительно, я бы отдал проект двум людям. Тематика - проведение праздников и т.д. Стоимость - 35 руб за 1000 знаков. По срокам ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Копирайтинг/рерайтинг статей и обзоров

    $150

    Требуется фрилансер для написания статей и обзоров. Тематика - сотовые телефоны, GPS навигаторы, цифровое фото и другая портативная техника. Планируется долгосрочное сотрудничество, так как ежемесячно пополняется модельный ряд. Просим ответить на следующие ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Описание программ (уникальный текст)

    Доброго времени суток. Требуется человек для описания программ. Объем 2К - статья. Принцип работы следующий: Я говорю вам название "продукта", вы мне его описываете в двух тысячах символов (примерно). Будет ли это рерайт, ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • IT тематика: заполнить сайт, затем писать статьи

    $100

    Здравствуйте. Нужно наполнить сайт IT тематики, и затем в течение нескольких месяцев писать 3 статьи в неделю. Ищу только профессионалов. Оцениваю строго и досконально – новички проходите мимо. Стоимость ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать ТЗ скрипта на Asterisk PBS

    $100

    Ищу человека, хорошо разбирающегося в Asterisk PBS или QueueMetrics помочь написать ТЗ для несложного скрипта. Суть задачи: у Asterisk есть лог, куда пишутся события, они экспортируются в таблицу mysql. С Asterisk работает ...

    AsteriskMySQL
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад