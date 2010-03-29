Нужен копирайт для сайта displey-market.ru

Текст для главной страницы:

LED-дисплей – 6-8 вхождений

продажа светодиодных дисплеев – 3-4 вхождений

покупка светодиодных дисплеев – 3-4 вхождений

светодиодный дисплей – 3-4 вхождений

примерно 4 тыс. символов.

Каталог товаров: написать страничку про каталог товаров исходя из представленной таблицы на первой странице сайта

Статьи: написать штук 5 статей про свтодиодные дисплеи. В заголовках и текстах использовать ключевики по которым будем продвигаться (много вхождений не надо 1-2 достаточно, елси по смыслу надо больше – делать больше) . Обхем по 3-4 тыс символов

Срок: 4 дня, бюджет 750 р.