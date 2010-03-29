Создание анкор-листа

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Необходим грамотный анкор-лист под сапу

10 ключей с околоанкорным текстом. по 50 на каждый анкор.

70% прямых вхождений, 15% словоформ, 15% - разбавленых

15 лет назад
toxavoc
Антон 
52 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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