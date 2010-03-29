Написать продающий текст для программы

Есть программа, нужно написать небольшой продающий текст-описание, чтобы людям захотелось её купить :)

(текст будет выставляться как описание ПО при размещении его на продажу на plati.ru и подобных интернет-магазинах).

Вот что есть (из FAQ):

Данная программа предназначена для организации базы статей, примеров кода и ссылок на ресурсы с поддержкой хранения различной дополнительной информации. Фильтры и поиски (со склонением ключевых слов), параметры которых могут быть легко сохранены для повторного использования помогут систематизировать имеющуюся информацию по множеству признаков. Основная задача данной программы: повысить удобство доступа к локальной базе дополнительной специальной информации, не требуя значительных дополнительных ресурсов.

Название Каталог Программиста (ProgrammersDB)

Ключевые слова: каталогизатор архив статей управление ссылками комментирование склонение слов при поиске поиск фильтрация категории темы информация об авторах экспорт резервные копий

сколько будет стоить написание такого текста?