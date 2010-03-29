Требуется шаблон для генератора статей liex.ru, статья должна быть на тему "шины б\у" объем 3500-4000 знаков. Всего нужно 5 разных шаблонов. Ключевики скину в личку. Оплата только через Я.Деньги. Жду предложений только от ...
Написать продающий текст для программы
Есть программа, нужно написать небольшой продающий текст-описание, чтобы людям захотелось её купить :)
(текст будет выставляться как описание ПО при размещении его на продажу на plati.ru и подобных интернет-магазинах).
Вот что есть (из FAQ):
Данная программа предназначена для организации базы статей, примеров кода и ссылок на ресурсы с поддержкой хранения различной дополнительной информации. Фильтры и поиски (со склонением ключевых слов), параметры которых могут быть легко сохранены для повторного использования помогут систематизировать имеющуюся информацию по множеству признаков. Основная задача данной программы: повысить удобство доступа к локальной базе дополнительной специальной информации, не требуя значительных дополнительных ресурсов.
Название Каталог Программиста (ProgrammersDB)
Ключевые слова: каталогизатор архив статей управление ссылками комментирование склонение слов при поиске поиск фильтрация категории темы информация об авторах экспорт резервные копий
сколько будет стоить написание такого текста?
Заявки фрилансеров
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