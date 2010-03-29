Срок 2 дня
Копирайт на английском, сайт фин.тематики
Добрый день
У нас есть сайт фин тематики, на английском языке.
Для сайта требуется
ежемесячно.
Всего надо писать 18к знаков.
Соответственно требуется человек, готовый 1 раз на месяц написать пачку или писать еженедельно часть работы. Работа постоянная, просто прошлый копирайтер ушел в декрет :)
Жду ваших предложений по цене.
ПС - предлагайте адекватные цены пожалуйста, в рассчете на долгосрочное сотрудничество.
Константин
Выбранный исполнитель
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