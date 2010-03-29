Копирайт на английском, сайт фин.тематики

Добрый день

У нас есть сайт фин тематики, на английском языке.

Для сайта требуется

ежемесячно.

Всего надо писать 18к знаков.

Соответственно требуется человек, готовый 1 раз на месяц написать пачку или писать еженедельно часть работы. Работа постоянная, просто прошлый копирайтер ушел в декрет :)

Жду ваших предложений по цене.

ПС - предлагайте адекватные цены пожалуйста, в рассчете на долгосрочное сотрудничество.

Константин