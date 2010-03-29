Копирайт на английском, сайт фин.тематики

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок278 просмотров

Добрый день

У нас есть сайт фин тематики, на английском языке.

Для сайта требуется

ежемесячно.

Всего надо писать 18к знаков.

Соответственно требуется человек, готовый 1 раз на месяц написать пачку или писать еженедельно часть работы. Работа постоянная, просто прошлый копирайтер ушел в декрет :)

Жду ваших предложений по цене.

ПС - предлагайте адекватные цены пожалуйста, в рассчете на долгосрочное сотрудничество.

Константин

15 лет назад
chakki-chakki
Константин 
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад