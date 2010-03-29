Требуется шаблон для генератора статей liex.ru, статья должна быть на тему "шины б\у" объем 3500-4000 знаков. Всего нужно 5 разных шаблонов. Ключевики скину в личку. Оплата только через Я.Деньги. Жду предложений только от ...
Задача для знатока системы readme.ru
Здравствуйте,
нужен человек знающий функционал, принцип работы портала readme.ru
Нужно написать подробное описание работы этой сети.
Выглядить это должно как ТЗ для разработки такой же сети.
Спасибо.
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