Задача для знатока системы readme.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок178 просмотров

Здравствуйте,

нужен человек знающий функционал, принцип работы портала readme.ru

Нужно написать подробное описание работы этой сети.

Выглядить это должно как ТЗ для разработки такой же сети.

Спасибо.

15 лет назад
Shal
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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