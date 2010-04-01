Здравствуйте, нужен человек знающий функционал, принцип работы портала readme.ru Нужно написать подробное описание работы этой сети. Выглядить это должно как ТЗ для разработки такой же сети. Спасибо.
Нужен шаблон для размножения статей
Нужен шаблон для размножения статей на тему «смесители»
требования
- 2000 сгенерированных статей
- сгенерированная статья от 800 символов без пробелов
- при 9-словном шингле не более 9% схожести.
- чтобы все падежи, склонения, окончания и заглавные буквы в начале предложений были без ошибок.
- уникализировать именно синонимами, а не разбавляя другими словами
пример:
НЕПРАВИЛЬНО:
{Я люблю|Я очень люблю|Я безумно люблю|Я очень сильно люблю}
ПРАВИЛЬНО:
{Я люблю|Я обожаю|Мне нравится|Я тащусь}
Оплата до 400 WMR (без предоплаты!)
Сроки 1-2 дня.
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