Нужен шаблон для размножения статей на тему «смесители»

требования

- 2000 сгенерированных статей

- сгенерированная статья от 800 символов без пробелов

- при 9-словном шингле не более 9% схожести.

- чтобы все падежи, склонения, окончания и заглавные буквы в начале предложений были без ошибок.

- уникализировать именно синонимами, а не разбавляя другими словами

пример:

НЕПРАВИЛЬНО:

{Я люблю|Я очень люблю|Я безумно люблю|Я очень сильно люблю}

ПРАВИЛЬНО:

{Я люблю|Я обожаю|Мне нравится|Я тащусь}

Оплата до 400 WMR (без предоплаты!)

Сроки 1-2 дня.