Нужен шаблон для размножения статей

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Завершен3 заявки289 просмотров

Нужен шаблон для размножения статей на тему «смесители»

требования

- 2000 сгенерированных статей

- сгенерированная статья от 800 символов без пробелов

- при 9-словном шингле не более 9% схожести.

- чтобы все падежи, склонения, окончания и заглавные буквы в начале предложений были без ошибок.

- уникализировать именно синонимами, а не разбавляя другими словами

пример:

НЕПРАВИЛЬНО:

{Я люблю|Я очень люблю|Я безумно люблю|Я очень сильно люблю}

ПРАВИЛЬНО:

{Я люблю|Я обожаю|Мне нравится|Я тащусь}

Оплата до 400 WMR (без предоплаты!)

Сроки 1-2 дня.

15 лет назад
f3243
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

eug
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$14
1 день
Все сделал в лучшем виде, внес все требуемые изменения.
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karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
17 минут назад
15 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

eug
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
17 минут назад
15 лет назад
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