Рерайт

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Завершен14 заявок306 просмотров

Требуется качественный рерайт 18 000. Тема - недвижимость. Срок - 1,2 дня. Цена невысокая. Можно для начинающих.

Слушаю Ваши предложения.

15 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

annis
Ольга 
34 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Оля сделала грамотный текст с высокой уникальностью. Скажу, что тема была не из легких, но итог - хороший.
Вежливый и адекватный заказчик. Была рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

annis
Ольга 
34 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад