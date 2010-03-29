Осуществлять рерайт новостей. Идеальное качество!

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт61 заявка599 просмотров

Ежедневно 5 небольших новостей, высококачественный рерайт (чтоб было не хуже оригинала!). 2,5 $ за 1000 знаков. Три способа оплаты: ВМ, ЯД или на карточку ПриватБанка. Оставляйте номер ICQ. Только профи!

15 лет назад
Gerrard
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров