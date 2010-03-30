Рерайт

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки215 просмотров

Рерайт 8 000 зн. Срок - 2,3 часа. Цена - 0,7/1000

15 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

arinakira
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Очень хорошая работа. Анна ответственный и приятный человек.
Марина - в полном смысле слова, замечательный заказчик. Оплата моментальная, задание более чем ясное, готова идти на компромисс. Все здорово, рекомендую!

Заявки фрилансеров

arinakira
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад