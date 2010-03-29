Написать и разместить пресс релиз

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Закрыт8 заявок215 просмотров

Требуется журналист способный написать и разместить (список предоставляется) в интернете пресс релиз о запуске интересного портала.

Портфолио как плюс.

Прошу указать цены и сроки в которые вы могли бы сделать.

P.S: Также ищем дружественного журналиста с контактами в прессе способного продвинуть наш юридический портал нового поколения.

15 лет назад
Samsonite
Сергей 
53 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров