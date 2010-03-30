Рерайт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок225 просмотров

Качественный рерайт - 8000 знаков. Срок - 4,5 часов.

15 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Treefeed_Xavier
Сергей Солтыс 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Сергей сделал свою работу очень хорошо. Грамотно и своевременно. Спасибо. Буду обращаться еще.
Приятно работать. Строгий заказчик, но требования справедливые.

Заявки фрилансеров

Treefeed_Xavier
Сергей Солтыс 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад