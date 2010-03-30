Доброе утро! Необходимо написание отзывов о производителе пластиковых окон количеством 100 штук. Объем каждого различен, стиль вольный. Стоимость - 100 рублей за 1000 знаков. Возможен рерайт, если найдете исходники. http://prof-texts.at.ua/index/kontakty/0-17
Рерайт
Качественный рерайт - 8000 знаков. Срок - 4,5 часов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $120
Написание статей на женскую тематику.Завершен15 лет назад
Требуется журналист способный написать и разместить (список предоставляется) в интернете пресс релиз о запуске интересного портала. Портфолио как плюс. Прошу указать цены и сроки в которые вы могли бы сделать. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна стилистическая, пунктуационная и орфографическая корректировка нескольких текстов. Текст уже написан, нужна шлифовка и подгон под поисковики. Обязательные требования: Общение через скайп, для уточнения некоторых деталей в ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Ежедневно 5 небольших новостей, высококачественный рерайт (чтоб было не хуже оригинала!). 2,5 $ за 1000 знаков. Три способа оплаты: ВМ, ЯД или на карточку ПриватБанка. Оставляйте номер ICQ. Только профи!Копирайтинг61 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуется качественный рерайт 18 000. Тема - недвижимость. Срок - 1,2 дня. Цена невысокая. Можно для начинающих. Слушаю Ваши предложения.Завершен15 лет назад
- $100
Нужно подобрать названия доменов для 1000 сайтов. 20 тематик, то есть по 50 названий на 1 тематику. Цена 100$. Писать в acю: три7один8пять5Закрыт15 лет назад
- $250
Добрый день У нас есть сайт фин тематики, на английском языке. Для сайта требуется ежемесячно. Всего надо писать 18к знаков. ...Закрыт15 лет назад
- $6
Рерайт 8 000 зн. Срок - 2,3 часа. Цена - 0,7/1000Завершен15 лет назад
Срок 2 дняКопирайтинг10 заявокЗакрыт15 лет назад