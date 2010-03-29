Рерайт 25 000, дед лайн - 2 апреля.
Каталог звезд отечественной и зарубежной эстрады
Необходимо заполнить каталог звезд.
Открывается доступ на сайт, на котором заполняются поля:
1. Title "ФИО/группа"
2. Keywords "фио"
3. Description "Организация концерта ФИО/Название группы"
4. Фотография
5. Уникальное описание, введенное вручную, без копирования предложений.
Пример описания:
"Ведущая Аврора одна из самых популярных виджеев телеканала MUZ-TV.
На данном этапе карьеры, развлекает женскую аудиторию на канале ТНТ.
Остроумная, находчивая, высоко образованная вкупе с невероятным обаянием, девичьим изяществом и телегеничностью виджей, снискала симпатию и любовь многомиллионной телеаудитории. Любят Аврору зрители младшего, среднего и старшего возраста.
Пригласите Аврору в качестве ведущей на Ваш праздник, и качественные эмоции заполонят атмосферу."
Эти 5 полей - это одна позиция на сайте. Таких позиций около 2000.
Предложите стоимость за одну позицию.
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