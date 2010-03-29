Написать 5 - 7 статей

Статьи должны насчитывать 4 - 5 тыс. знаков. Оптимизация по определенному набору слов. Плотность 5%. Срок до 3 апреля.

Требования к фрилансеру: рейтинг более 4 по копирайту/рерайту. Отличное знание русского языка. Умение работать самостоятельно!

Тематика: Сравнение сервиса нескольких баз недвижимости.

Заявки без ЦЕНЫ учитываться не будут.

Предоплату не делаю( возможный вариант - Вы первый текст, если меня все устраивает, то плачу предоплату 20% за все) . YД

Два дня жду предложения. Потом из них выбираю победителя.