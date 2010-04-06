Наполение сайта контентом (тематика строительство)

Здравствуйте, Господа и Дамы,

есть фирма, которая занимается установкой счетчиков в Москве и области. Решили себе сделать сайт, но у них нет креативных людей, которые могут написать интересный и уникальный контент для их сайта.

Необходимо написать для каждой из страницы сайта интересный текст, соответствующий этой страницы.

Имеются страницы:

Главная (на ней необходимо написать небольшое вступление о краткой деятельности фирмы).

Почему Мы (нужна информация о том, что деятельность компании осуществляется долгое время, в ней есть высококвалифицированный персонал и на все работы предусмотрена гарантия).

Счетчики (принципы работы водосчетчиков и информация о том, что счетчики воды делаются из качественных комплектующих).

Цены (написать в общих чертах о том, почему такие цены).

Услуги (описать все возможные услуги, которые предоставляют фирмы, занимающиеся счетчиками воды: установка счетчиков, техническое обслуживание, метрологическая поверка, сантехнические работы, монтаж систем коммерческого учета энергии (АСКУЭ). Для услуг в качестве пояснения написать 2-3 предложения, которые описывают, что они из себя представляют).

Заявка (небольшая вводная информация по тому, как нужно сделать правильно заявку через сайт или по телефону).

Полезное (написать несколько статей (5-7) о способах экономии и сбережении воды, об особенностях эксплуатации счетчиков, о метрологической поверке, о мировом потреблении воды и о том, что воду нужно экономить все вместе с помощью приборов учета воды).

Требования: уникальность, оригинальность, размер 1 страницы зависит от ее названия (где-то много не получится написать, но чем больше оригинального и интересного текста, тем лучше), размер 1 статьи около 2500 символов без пробелов (вся информация будет проверяться на оригинальность и уникальность).

Сроки: до 5 апреля 2010 (понедельник)

Оплата: по webmoney