Качественный рерайт - 8000 знаков. Срок - 4,5 часов.
Наполение сайта контентом (тематика строительство)
Здравствуйте, Господа и Дамы,
есть фирма, которая занимается установкой счетчиков в Москве и области. Решили себе сделать сайт, но у них нет креативных людей, которые могут написать интересный и уникальный контент для их сайта.
Необходимо написать для каждой из страницы сайта интересный текст, соответствующий этой страницы.
Имеются страницы:
Главная (на ней необходимо написать небольшое вступление о краткой деятельности фирмы).
Почему Мы (нужна информация о том, что деятельность компании осуществляется долгое время, в ней есть высококвалифицированный персонал и на все работы предусмотрена гарантия).
Счетчики (принципы работы водосчетчиков и информация о том, что счетчики воды делаются из качественных комплектующих).
Цены (написать в общих чертах о том, почему такие цены).
Услуги (описать все возможные услуги, которые предоставляют фирмы, занимающиеся счетчиками воды: установка счетчиков, техническое обслуживание, метрологическая поверка, сантехнические работы, монтаж систем коммерческого учета энергии (АСКУЭ). Для услуг в качестве пояснения написать 2-3 предложения, которые описывают, что они из себя представляют).
Заявка (небольшая вводная информация по тому, как нужно сделать правильно заявку через сайт или по телефону).
Полезное (написать несколько статей (5-7) о способах экономии и сбережении воды, об особенностях эксплуатации счетчиков, о метрологической поверке, о мировом потреблении воды и о том, что воду нужно экономить все вместе с помощью приборов учета воды).
Требования: уникальность, оригинальность, размер 1 страницы зависит от ее названия (где-то много не получится написать, но чем больше оригинального и интересного текста, тем лучше), размер 1 статьи около 2500 символов без пробелов (вся информация будет проверяться на оригинальность и уникальность).
Сроки: до 5 апреля 2010 (понедельник)
Оплата: по webmoney
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