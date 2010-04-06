Наполение сайта контентом (тематика строительство)

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок379 просмотров

Здравствуйте, Господа и Дамы,

есть фирма, которая занимается установкой счетчиков в Москве и области. Решили себе сделать сайт, но у них нет креативных людей, которые могут написать интересный и уникальный контент для их сайта.

Необходимо написать для каждой из страницы сайта интересный текст, соответствующий этой страницы.

Имеются страницы:

Главная (на ней необходимо написать небольшое вступление о краткой деятельности фирмы).

Почему Мы (нужна информация о том, что деятельность компании осуществляется долгое время, в ней есть высококвалифицированный персонал и на все работы предусмотрена гарантия).

Счетчики (принципы работы водосчетчиков и информация о том, что счетчики воды делаются из качественных комплектующих).

Цены (написать в общих чертах о том, почему такие цены).

Услуги (описать все возможные услуги, которые предоставляют фирмы, занимающиеся счетчиками воды: установка счетчиков, техническое обслуживание, метрологическая поверка, сантехнические работы, монтаж систем коммерческого учета энергии (АСКУЭ). Для услуг в качестве пояснения написать 2-3 предложения, которые описывают, что они из себя представляют).

Заявка (небольшая вводная информация по тому, как нужно сделать правильно заявку через сайт или по телефону).

Полезное (написать несколько статей (5-7) о способах экономии и сбережении воды, об особенностях эксплуатации счетчиков, о метрологической поверке, о мировом потреблении воды и о том, что воду нужно экономить все вместе с помощью приборов учета воды).

Требования: уникальность, оригинальность, размер 1 страницы зависит от ее названия (где-то много не получится написать, но чем больше оригинального и интересного текста, тем лучше), размер 1 статьи около 2500 символов без пробелов (вся информация будет проверяться на оригинальность и уникальность).

Сроки: до 5 апреля 2010 (понедельник)

Оплата: по webmoney

15 лет назад
alex_the_dj
Алексей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
$85
5 дней
Для сайта строительной тематики Юлия написала интересное и оригинальное информационное наполнение. Вся работа сделана точно в срок на высоком уровне. Спасибо за написанные материалы.
Отличный заказчик! Четко ставит ТЗ, своевременно оплачивает работу, приятный в общении. Работать с Алексеем одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$85
7 дней
Наталия для сайта строительной тематики написала очень интереное и оригинальное информационное наполнение. Вся работа была сделана в срок на высоком уровне. Большое спасибо за написанные материалы.
Нечасто встречается заказчик, готовый к стопроцентной предоплате, уважающий время исполнителя, формирующий адекватную стоимость проекта. Понятное ТЗ, своевременные комментарии и ответы на текущие вопросы при полном отсутствии давления. За интеллигентность, спокойствие - благодарность и высший балл.

Заявки фрилансеров

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

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