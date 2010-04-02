Статьи должны насчитывать 4 - 5 тыс. знаков. Оптимизация по определенному набору слов. Плотность 5%. Срок до 3 апреля. Требования к фрилансеру: рейтинг более 4 по копирайту/рерайту. Отличное знание русского языка. ...
Приватно для Stognii Kate (ukrconsulting)
Рерайт 25 000, дед лайн - 2 апреля.
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