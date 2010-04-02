Приватно для Stognii Kate (ukrconsulting)

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка116 просмотров

Рерайт 25 000, дед лайн - 2 апреля.

15 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ukrconsulting
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$13
4 дня
Отличная работа. Все точно по ТЗ и в срок. Спасибо, буду еще обращаться.
На протяжении 2-х лет работала с этим заказчиком. Все было хорошо. Оплата в срок, адекватные ТЗ.

Заявки фрилансеров

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39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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