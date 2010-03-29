Необходимо заполнить каталог звезд. Открывается доступ на сайт, на котором заполняются поля: 1. Title "ФИО/группа" 2. Keywords "фио" 3. Description "Организация концерта ФИО/Название группы" 4. Фотография 5. Уникальное описание, ...
Статьи для интернет-магазина
Нужны обзорные статьи по детской тематике для интернет-магазина детских товаров.
Заявки фрилансеров
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