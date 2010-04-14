Необходим рерайт части диплома

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки299 просмотров

Нужно сделать рерайт части диплома, оплату гарантирую.

67 689 знаков без пробелов. Оплата - 500 рублей.

15 лет назад
BrandV
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$17
15 дней
Работу выполнила качественно и раньше срока, хороший рерайтер, всем рекомендую.
Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

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