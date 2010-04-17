Расписать варианты текста на рекламное объявление

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок361 просмотр

Нужно написать варианты текста (рандомизация) на рекламное объявление.

Индивидуальный русскоговорящий гид в Греции приглашает Вас совершить увлекательное путешествие по этой гостеприимной стране!

Туры в Грецию – это огромное разнообразие городов и областей древней Греции, которые Вы можете выбрать исходя из своих вкусов и предпочтений: Античные Афины ,

Сунион- храм Посейдона, древняя Олимпия, Дельфы, прогулка по старым Афинам –Плаке, Нафплио, Патра. Термальные источники Эвия – Эдипсос, Лутраки, Вулиагмени и многое другое. Паломнические туры - монастыри, церкви.

Позвольте вам показать Грецию моими глазами, и я уверен, что вы захотите приехать сюда еще раз.

Только экскурсия с частным русскоговорящим гидом в Греции позволит Вам сэкономить время, средства и увидеть максимально возможное количество интересных достопримечательностей за короткий срок.

А также - услуги переводчика и сопровождающего при деловых переговорах и посещении государственных учреждений

15 лет назад
onoyko
Павел 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$15
3 дня
Великолепная работа. Из скучного материала сделано чудо - текст заиграл. Спасибо
Работать понравилось: четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата. Буду рада дальнейшей совместной работе.

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад

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