Размещение статей.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки251 просмотр

Требуется написать и разместить статьи на бирже miralinks.

15 лет назад
FILIN585
Стас 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

msz
58 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$15
15 дней
ОЧЕНЬ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ С МИХАИЛОМ. РАБОТА ВЫПОЛНЕНА КАЧЕСТВЕННО И СВОЕВРЕМЕННО.БУДЕМ ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАТЬ В ЗАДАННОМ ТЕМПЕ.
Со Стасом приятно работать. Задачи формулирует чётко, за работу платит во-время. Вобщем, человек, который знает чего хочет :-)

Заявки фрилансеров

msz
58 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт статей

    $10

    Есть 4 статьи, нужно сделать для них по 20 рерайтов с сохранением набора и количества ключевиков. Рерайты делаем программкой (например Article Clone Easy ) рабочий проект-файлик прикладываем к сгенеренным статьям. С предложениями в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Расписать варианты текста на рекламное объявление

    $15

    Нужно написать варианты текста (рандомизация) на рекламное объявление. Индивидуальный русскоговорящий гид в Греции приглашает Вас совершить увлекательное путешествие по этой гостеприимной стране! Туры в Грецию – это огромное разнообразие городов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рекламные обзоры

    $333

    Работа/подработка написанием обзоров сайтов, в своем блоге, желательно раскрученном. Нужно несколько людей. Наличие минимум одного блога обязательно. Пишите на почту [email protected]

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение каталога (приватно для Bezplepkinoi)

    $2000

    Доброго времени суток. Требуются контент-менеджеры для наполнения сайта. Работа следующая, дается материал и через административную панель битрикса нужно заливать каталоги плитки, инструкция прилагается. Оплата за элемент 5.5 руб. Нужно залить около ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать технические статьи

    $50

    Для индустриального блога нужны статьи (платформа WordPress). Тема статей: строительная, дорожная техника. Названия будут выданы исполнителю после общения и договоренности о сотрудничестве. Количество статей 40 шт. Кроме написания статей понадобится подобрать картинки и ...

    Написание статейWordPress
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна статья

    $3

    Здравствуйте. Нужна статья порядка 1000 символов.Написать надо сегодня. Оставляйте контакты :)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Каталог звезд отечественной и зарубежной эстрады

    Необходимо заполнить каталог звезд. Открывается доступ на сайт, на котором заполняются поля: 1. Title "ФИО/группа" 2. Keywords "фио" 3. Description "Организация концерта ФИО/Название группы" 4. Фотография 5. Уникальное описание, ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать 5 - 7 статей

    Статьи должны насчитывать 4 - 5 тыс. знаков. Оптимизация по определенному набору слов. Плотность 5%. Срок до 3 апреля. Требования к фрилансеру: рейтинг более 4 по копирайту/рерайту. Отличное знание русского языка. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад