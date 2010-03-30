Тексты для сайта студии дизайна

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Закрыт28 заявок317 просмотров

Добрый день!

Нужно написать тексты для студии дизайна.

Главная - 3-4 текста описание

О компании - рерайт

Услуги - Описание услуг 5-6 тысяч знаков

Всего думаю тысяч 10-15 будет, после выбора исполнителя с ним решим)

15 лет назад
Reider
Иван 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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