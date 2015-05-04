Описания для товаров

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка100 просмотров

Подготовить 20 описаний для товаров категории. Подробности в переписке.

10 лет назад
Sergo-K
Сергей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$10
1 день
Ольга надежный исполнитель, пишет легкие для чтения и понятные тексты. Сотрудничество продолжаем...
Получила огромное удовольствие от сотрудничества с Сергеем, который зарекомендовал себя, как надежный, ответственный заказчик. Продолжаем работать!

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад

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