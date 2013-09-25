Описания одежды для интернет-бутика

Требуются описания брендовой одежды для модного бутика.

Условия:

80 рублей за 1000 знаков б/п.

Какие пишем тексты?

1. Уникальные. Процент рерайта - не более 15%. Каждый текст до 350 знаков.

2. Все тексты с ключевиками. "Ключевиками" в данном случае выступают "Название модели (текстовое, артикул не нужно указывать) + бренд".

3 Возможность внутренней перелинковки текстов: в каждом описании необходимо делать упоминание любого другого товара , с которым может сочетаться данный, с которого можно сделать переход посредством внутренней гиперссылки.

4. Тексты должны быть "вкусные и дорогие". Одежда, которую мы описываем, не простая, она носится недолго, забывается с появлением новой коллекции, ну или уходит далеко в гардероб. Не нужно писать о том, какая вещь "красивая и хорошая". нужно рассказать о деталях, их уместности и связи всего этого с концепцией бренда.