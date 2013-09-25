Описания одежды для интернет-бутика

КопирайтингЗавершен1 заявка88 просмотров
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Требуются описания брендовой одежды для модного бутика.

Условия:

80 рублей за 1000 знаков б/п.

Какие пишем тексты?

1. Уникальные. Процент рерайта - не более 15%. Каждый текст до 350 знаков.

2. Все тексты с ключевиками. "Ключевиками" в данном случае выступают "Название модели (текстовое, артикул не нужно указывать) + бренд".

3 Возможность внутренней перелинковки текстов: в каждом описании необходимо делать упоминание любого другого товара , с которым может сочетаться данный, с которого можно сделать переход посредством внутренней гиперссылки.

4. Тексты должны быть "вкусные и дорогие". Одежда, которую мы описываем, не простая, она носится недолго, забывается с появлением новой коллекции, ну или уходит далеко в гардероб. Не нужно писать о том, какая вещь "красивая и хорошая". нужно рассказать о деталях, их уместности и связи всего этого с концепцией бренда.

10 лет назад
Lubov_La
Лагодич 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$9
1 день
Очень довольны работой с Дмитрием: тексты получились яркие, интересные и лаконичные - то, что нужно! С удовольствием будем работать дальше.
Рекомендую, Любовь - надежный заказчик.
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