Необходимо написать 6 статей для сайта автосервиса - тематика: - ремонт коробки передач; - ремонт ходовой и т.д. Условия: - фиксированная оплата за статью: 450 руб.; - выдаются ключевые фразы; - уникальный текст; - текст для людей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно переделать сайт http://audit-bc.ru/
Бюджет обсуждается. Будьте готовы назвать свою цену за итоговый объем работ.
Если готовы взяться, пишите
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