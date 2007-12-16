Публикация статей, новостей на сайте

Публикация найденных в интернете новостей, статей (полный контент, закачка на файловые хранилища) по категориям - музыка, аудиокниги, софт, видео, игры и публиковать их на сайте.

Удаленная работа. Не занимает много времени. Сайт работает на движке дле (лицензия).

Смотрите сайт: _www.maxset.net, оставляйте ваши предложения.