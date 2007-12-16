Название торгового дома

Задание немного изменю. Портал недвижимости. аренда, купля-продажа, выпуск своего журнала. регион Ярославль, Рыбинск, Кострома,Иваново, Череповец, Вологда. все операции с недвижимостью. банки, страховые компании. нужно придумать название.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Направление сантехника, отопление
Без всяких Сан-(маркет, трейд и т.д.), также и с теплом.
Что-то типа Лаверна, Макслевел. Общее...
слово русское, но може быть составляющим из анг.
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