Нужен постоянный рерайт на сайт об играх

КопирайтингЗакрыт11 заявок372 просмотра
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Для игрового сайта http://www.forgamer.org нужен рерайтер.

Нужно брать и рерайтить обзоры, релизы игр с других сайтов.

~1 обзор или релиз в двое суток. Необходимо чтобы текст обзора состоял приблизительно из 5k знаков. То есть, примерно 75k в месяц. В дальнейшем, может быть, объемы вырастут.

Источники для рерайта буду давать я.

Нужен в первую очередь грамотный человек, во вторую - тот который в теме.

Оплата помесячно. 10 числа каждого месяца.

Жду предложений. Обязательно указывайте сумму, без этого просто отклоняю предложение.

16 лет назад
stryker
Илья 
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
18 отзывов
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