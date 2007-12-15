Нужен постоянный рерайт на сайт об играх

Для игрового сайта http://www.forgamer.org нужен рерайтер.

Нужно брать и рерайтить обзоры, релизы игр с других сайтов.

~1 обзор или релиз в двое суток. Необходимо чтобы текст обзора состоял приблизительно из 5k знаков. То есть, примерно 75k в месяц. В дальнейшем, может быть, объемы вырастут.

Источники для рерайта буду давать я.

Нужен в первую очередь грамотный человек, во вторую - тот который в теме.

Оплата помесячно. 10 числа каждого месяца.

Жду предложений. Обязательно указывайте сумму, без этого просто отклоняю предложение.