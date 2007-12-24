Требуется рeрайтинг эро статей

КопирайтингЗавершен21 заявка438 просмотров
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Требуется рирайтинг статей эротической направленности.

Оплата 0.5 wmz за статью, рерайтинг должен быть качественно выполнен. То есть простое копирование статьи не пойдет.

Все статьи будут проверятся. Строго выполнения работы по срокам.

Ссылка для собирания текстов предоставляется -ничего искать не надо!

Работы много!

работа постоянная.

С уважением.

AdultSoft

16 лет назад
adulter
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
vestalka
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
Отличное, качественное выполение работы. Надежный человек, спасибо.
хороший заказчик. Идет навстречу пожеланиям. Провел предоплату, хотя предварительно об этом не договаривались. Приятный в общении, работать в удовольствие.
OllyW
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
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