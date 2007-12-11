Написание материалов

Требования: 1). Статьи должны быть НЕ плагиатом. 2). Объем каждой статьи - 1800-2000 символов (без пробелов). 3). Грамотное и интересное содержание. 4). Написание статей в литературном стиле. Заголовки статей: Ландшафтный дизайн. Посадочные материалы. Природный камень. Крупномеры. Уход за садом. Приветствуются знатоки этоого направления с опытом публикации ...
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