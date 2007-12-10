Статьи по Linux

Требуется человек, интересующийся Open Source - системами (Linux, *BSD и др.) для написания статей про эти самые системы. Интересны абсолютно любые темы данной области: от установки системы и её настройки до личных впечатлений и персональных рейтингов.

Рассматриваются только СОБСТВЕННЫЕ статьи авторов. Плагиат неприемлем ни в какой форме. Как вариант может быть рассмотрен перевод англоязычных статей на русский язык.

Требования: грамотность, обязательность, пунктуальность.

В настоящий момент проект находится на старте. С развитием проекта гонорары будут повышаться.