Написание текстов на сайт

Ищу человека готового писать тексты для сайтов различных тематик. В основном распространенные: строительство, автомобили, недвижимость. Оплата 1 у.е за страницу. Хотелось бы найти человека для постоянной работы т.к. работы много. Первый сайт который нужно сделать, на тему ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер для написания небольшого количества текстов на сайт. Необходимо выдержать молодежный стиль, и подчеркнуть тематику сайта.
- Похожие заказы
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт16 лет назад
требуется написать статью для сайта по продаже промышленного оборудованияЗавершен16 лет назад
- $50
3-4 полновесных статьи на тему строительных матерьялов. Подробнее в личку!Копирайтинг11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $3
Господа, каждый из вас - талантливый бизнесмен и просто хороший человек вне всякого сомнения. Но, возможно, кто-то захочет попробовать себя и в писательском искусстве, а именно: - поделиться опытом или рассказать поучительную историю "из жизни" своего ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт16 лет назад
Надо подобрать синонимы и близкие по смыслу к словам и словосочетаниям. Например Монтажный размер ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $18
5 статей на тему переезда - строго уникальные статьи, никакого рерайта. Объем статей - 1 страница 12 шрифтом Times New Roman формата А4. Примерные темы: 1) Офисный переезд 2) Сложности при выборе компании для осуществления переезда 3) Переезд под ...Завершен16 лет назад
- $20
Нужно написать 10 заглавных текстов на главные страницы 10-ти маленьких сайтиков. Текст в каждой статье на 1000 знаков. Текст обязательно должен быть уникальным (именно уникальным - не рерайтинг), т.е. придеться придумать. Текст будет на ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Уважаемые друзья! Спасибо ВСЕМ за участие в прошлом этапе. Теперь необходимо работать! Нужны Авторы для постоянной, ИЛИ периодичной публикации информации. Тема: "Китай - инструкция по применению". Вся полезная в первую очередь, интересная и познавательная информация. Главное качество ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написание статей про ремонт цифровой и компьютерной техники. Статьи нужны маленькие по 1000 знаков без пробелов. Пишите стоимость за 1 статью и о скидках при объеме. Без предоплаты, оплату гарантирую.Завершен16 лет назад
- $130
Нужен человек для постоянной работы на сайте - рерайт статей делать. Зарплата оговаривается. Текстовое задание приложенно. Нужно из предложенных статей сделать грамотный рерайт, чтобы он был уникальным - кто лучше справится, того и найму на работу. ...Закрыт16 лет назад