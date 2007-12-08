WebMoney статьи

Господа, каждый из вас - талантливый бизнесмен и просто хороший человек вне всякого сомнения.

Но, возможно, кто-то захочет попробовать себя и в писательском искусстве, а именно:

- поделиться опытом или рассказать поучительную историю "из жизни" своего

обменного пункта, интернет-магазина и т.д;

- написать статью о WebMoney и всём, что с нею связано;

- поделиться впечатлениями от сервисов WMT;

- подготовить обзор, аналитику или просто заметку.

Если такое желание возникнет - подавлять его не нужно, потому что никто не расскажет о системе WebMoney лучше вас. Тем более, что:

- материалы публикуем на Money73.ru за вашим авторством и с сылкой на ваш сайт;

- материально поощряем;

Если кто-то готов писать регулярно, то Money73.ru дополнительно к этому готов выделить ему отдельную авторскую колонку.

Но есть и условие: материалы должны быть объективными, беспристрастными и не должны содержать открытой рекламы.

Вобщем, если захотите попробовать - свяжитесь со нами.