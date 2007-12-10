Написание статьи

Господа, каждый из вас - талантливый бизнесмен и просто хороший человек вне всякого сомнения. Но, возможно, кто-то захочет попробовать себя и в писательском искусстве, а именно: - поделиться опытом или рассказать поучительную историю "из жизни" своего ...