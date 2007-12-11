Написать статью для сайта

$5
КопирайтингЗавершен12 заявок300 просмотров
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Необходимо написать статью или вроде вступления для главной страницы сайта о Марокко. Нужен полностью уникальный текст.

http://www.allmarokko.ru/

Оплата 5 wmz

сколько знаков напишете за эту цену и оставляйте контакты я напишу.

Не рерайт!!!!

16 лет назад
lovesun
Сергей 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
three
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
отлично и оперативно справился с задачей, как и обещал. Держит сроки, а это самое главное! В общем адекватный человек, если что написать то к нему. Рекомендую.
Отличный заказчик. Проблем с оплатой не возникло. Рекомендую. Сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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