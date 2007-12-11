Краткий анализ любого электронного рынка

КопирайтингЗавершен2 заявки118 просмотров
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Хочу приобрести готовый материал.

Может быть анализ любого электронного рынка, продажи товаров или услуг.

Желательно актуальный материал 2007 года.

Цена обсуждается, бюджет небольшой.

16 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
kameton
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
Все было сделано качественно и в срок. Недочетов по работе не было. Рекомендую.
Отличный работадатель, оплату производит вовремя, не вмешивается в процесс, если в кратце отличный человек для ведения бизнеса.
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